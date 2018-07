Com Kléber, Palmeiras fica no empate sem gols com Flamengo

SÃO PAULO - Num jogo fraco tecnicamente, Palmeiras e Flamengo não saíram do 0 a 0, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela 10ª rodada do Brasileirão. Para a torcida palmeirense, que encheu o estádio, a melhor notícia da partida foi a escalação do atacante Kléber, o que define sua permanência no clube.

Até então, o Palmeiras tinha 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão. Agora, com o empate em casa, chega aos 19 pontos e fica em quarto lugar. Já o Flamengo segue invicto no campeonato, mas, com 20 pontos, caiu da segunda para a terceira posição nesta rodada - foi ultrapassado pelo São Paulo.

O confronto desta quarta-feira encerrou uma novela no Palmeiras. Kléber finalmente voltou a jogar e completou sete partidas no Brasileirão, acabando com as chances de ser negociado. Ele chegou a receber proposta do próprio Flamengo, o que conturbou o ambiente palmeirense nos últimos dias.

Ao todo, Kléber desfalcou o time em três jogos, contra Atlético-GO, América-MG e Santos. Inicialmente, ele ficou de fora porque estava com dores na coxa esquerda. Mas, mesmo quando foi liberado pelos médicos, não quis disputar o clássico paulista - alegou que ainda tinha uma contusão.

Nesse período, Kléber chegou a reclamar publicamente da diretoria palmeirense, tentou negociar um aumento salarial para permanecer no clube e até faltou a um treino. Mas a turbulência acabou na noite desta quarta-feira, quando o atacante e capitão do Palmeiras entrou em campo e jogou.

Jogo. Kléber, como sempre, lutou bastante pela bola. Do outro lado, Ronaldinho Gaúcho tentou fazer algumas jogadas bonitas, mas sem escapar da marcação. O primeiro tempo, no entanto, não teve grandes atrativos. Os dois times erraram muito e se preocuparam mais com a defesa.

A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo aconteceu aos 18 minutos, quando Thiago Neves fez boa jogada e chutou cruzado, mas Marcos defendeu com precisão. Do lado do Palmeiras, Thiago Heleno cobrou falta de longe aos 32 e a bola raspou a trave, assustando o goleiro Felipe.

No segundo tempo, as chances de gol foram ainda mais escassas do que no primeiro. Faltou criatividade para os dois times, ambos sem escapar da marcação. Os técnicos, Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, até que fizeram mudanças no ataque, mas não surtiram muito efeito.

O Flamengo teve boa chance de marcar aos 34 minutos, quando Ronaldinho Gaúcho bateu falta na entrada da área e exigiu difícil defesa de Marcos. O Palmeiras também só chegou em bola parada. Aos 40, Marcos Assunção teve sua oportunidade, mas o goleiro Felipe conseguiu defender.

PALMEIRAS - 0 - Marcos; Cicinho, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Patrik (Tinga); Maikon Leite (Dinei), Kléber e Luan. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FLAMENGO - 0 - Felipe; Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Júnior César; Aírton, Willians (Bottinelli), Renato Abreu e Thiago Neves (David Braz); Ronaldinho Gaúcho e Deivid (Diego Maurício). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS); Cartão amarelo - Ronaldo Angelim, Luan, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho; Renda - R$ 977.922,00; Público - 33.575 pagantes (34.588 total); Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.