Com Kleina pressionado, Coritiba recebe o São Paulo no Couto Pereira O Campeonato Brasileiro vai para sua terceira rodada e o técnico Gilson Kleina já está pressionado no Coritiba. O treinador não era o nome preferido dos torcedores para assumir a equipe no início do ano e, desde então, tem de provar a cada jogo sua capacidade para seguir no comando. Nesta quarta-feira, às 21h45, o treinador terá de mostrar seu valor diante do São Paulo, no Couto Pereira.