Com Kuwait suspenso, Fifa adia jogo da equipe pelas Eliminatórias A Fifa anunciou nesta sexta-feira o adiamento da próxima partida do Kuwait pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A federação de futebol do emirado árabe está suspensa temporariamente pela Fifa (e também pelo Comitê Olímpico Internacional) desde que uma lei nacional passou o comando do esporte kuwaitiano ao governo local.