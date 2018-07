Com lance polêmico no segundo gol, Avaí derrota o Flamengo

O Avaí entrou em campo contra o Flamengo neste domingo pressionado para obter sua primeira vitória no Brasileirão. E ainda contava com a vantagem de atuar em sua casa, na Ressacada. O time de Santa Catarina mostrou sua força e conseguiu vencer os cariocas por 2 a 1 e garantiu os três pontos para fugir da zona do rebaixamento. Já o Flamengo, com a derrota, entrou na zona da degola, com apenas 1 ponto. O destaque da partida foi Hugo, o aniversariante do dia, que marcou os gols do time da casa. Gabriel descontou para o Flamengo. Além dele, o destaque também foi a reclamação dos jogadores do Flamengo no lance polêmico que definiu a partida, alegando que a bola teria saído antes do passe para Hugo marcar o segundo gol.

Com apenas três chances de gol e mais de 40 passes errados, o primeiro tempo teve um desempenho para ser esquecido. Comprometidos com a missão de pelo menos abrir o marcador, as duas equipes voltaram com tudo na segunda etapa e tiraram o placar do zero em apenas cinco minutos.

O primeiro gol saiu para o Avaí logo no primeiro minuto do segundo tempo. Após duas bolas levantadas na área, Marquinhos cobrou falta na cabeça do zagueiro Antônio Carlos, que tocou para o meio. Na tentativa de Anderson Lopes, a bola sobrou para Hugo que balançou as redes.

A resposta da equipe da Gávea veio quatro minutos depois, também com bola erguida na área. Canteros cobrou escanteio e Gabriel aproveitou a bola espalmada pelo goleiro Vagner, após confusão na área do Avaí.

A igualdade durou apenas dez minutos. Nino Paraíba arrancou pela direita e tocou forte para o meio da área do Flamengo. A bola espirrou para a linha de fundo e Anderson Lopes tocou para trás quando ela já havia saído de campo. Hugo nem quis saber e colocou para dentro do gol. Apesar das fortes reclamações, o árbitro Raphael Claus deu o presente para o aniversariante validando o gol e decretando a derrota do time do lateral Pablo Armero, estreante no time da Gávea.

O Flamengo não terá muito tempo para assimilar a derrota. Na quarta-feira recebe o Náutico no Maracanã na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e no final de semana tem clássico contra o Fluminense - jogo no domingo, no Maracanã. Já o Avaí volta a campo no sábado, quando viaja até a capital paranaense para encarar o Coritiba, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 1 FLAMENGO

AVAÍ - Vagner; Nino Paraíba, Antônio Carlos, Jéci e Romário (Marrone); Renan, Eduardo Neto, Pablo e Marquinhos (Renan Oliveira); Hugo (Roberto) e Anderson Lopes. Técnico: Gilson Kleina.

FLAMENGO - Paulo Victor; Pará (Luiz Antonio), Marcelo, Wallace e Armero; Víctor Cáceres, Márcio Araújo, Canteros (Arthur Maia), Gabriel e Everton (Paulinho); Alecsandro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Hugo, a 1 e aos 16, e Gabriel, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jéci, Marrone, Marquinhos, Hugo e Roberto (Avaí); Paulo Victor, Luiz Antonio, Wallace, Everton e Paulinho (Flamengo).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).