Com lance polêmico nos acréscimos, Sport vence Bahia e entra no G6 do Brasileirão

Hernane Brocador e Marcão Silva fizeram os gols da vitória do Sport, por 2 a 1, sobre o Bahia neste domingo à noite, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), em duelo nordestino pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Saldanha fez o gol dos mandantes. Um lance polêmico aconteceu nos acréscimos, quando os baianos até marcaram o segundo gol. Aos 49 minutos, o Bahia fez com Gregore, mas o VAR apontou falta de Clayson, que ajeitou a bola com a mão no lance que originou a jogada.

O resultado positivo manteve a boa fase do time do técnico Jair Ventura. O Sport subiu para zona de classificação da Copa Libertadores, com 20 pontos. O Bahia, por outro lado, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time de Mano Menezes ocupa a 16.ª posição com os mesmos 12 pontos da degola.

O jogo foi morno no primeiro tempo. Os baianos, aliás, não criaram nenhuma chance de gol. Os pernambucanos assustaram aos sete minutos em cabeçada perigosa de Marcão. Aos 32, Thiago Neves bateu com perigo.

Sete minutos depois, Patric foi derrubado na área por Juninho Capixaba. Na cobrança do pênalti, Hernane Brocador bateu no canto esquerdo, sem chance para o goleiro Douglas Friedrich, do Bahia.

O Sport manteve o ritmo no segundo tempo e ampliou aos 8 minutos. Thiago Neves colocou a bola na cabeça de Marcão Silva que ampliou. O Bahia acordou e criou duas boas chances.

Aos 20 minutos, Fessin cortou dois e bateu, mas Luan Polli fez boa defesa. Aos 26 minutos, Gilberto ficou de frente para o goleiro do Sport, mas Polli tirou com os pés.

O Bahia diminuiu aos 31 minutos. Gregore desviou escanteio batido na primeira trave e Saldanha, livre, completou de cabeça. Aos 44 minutos, Clayson bateu falta no ângulo, mas Luan Polli defendeu.

Aos 49 minutos houve muita festa no empate, quando o Bahia até marcou com Gregore, mas o VAR apontou falta de Clayson, que ajeitou a bola com a mão.

Bahia e Sport voltarão a campo pela 14.ª rodada na próxima quarta-feira, às 19h15. Os baianos receberão o Vasco no Pituaçu, em Salvador, enquanto os pernambucanos visitarão o Flamengo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 SPORT

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Saldanha), Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ramires e Elias; Élber (Fessin), Gilberto e Marco Antônio (Clayson). Técnico: Mano Menezes.

SPORT - Luan Polli; Patrick, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves e Lucas Mugni (Chico); Hernane Brocador (Leandro Barcia) e Marquinhos (Luciano Juba). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Hernanes Brocador, aos 39 minutos, do primeiro tempo, Marcão Silva, aos 8 minutos, Saldanha, aos 31 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC)

CARTÕES AMARELOS - Gilberto, Clayson (BAHIA); Marquinhos, Luan Polli, Marcão Silva (SPORT).

RENDA e PÚBLICO - portões fechados.

LOCAL - Estádio Pituaçu, em Salvador (BA).