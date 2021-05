Com lateral do Liverpool, Southgate anuncia pré-lista da Inglaterra para Eurocopa

Com a presença do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, o técnico Gareth Southgate anunciou nesta terça-feira uma pré-lista de convocados da seleção da Inglaterra para a disputa da Eurocopa, que será em várias sedes de 11 de junho a 11 de julho. São 33 jogadores chamados agora, mas sete deverão ser cortados até o dia 1.º de junho, quando a relação final com 26 atletas será enviada à Uefa.

A convocação desta terça-feira é uma trégua entre Southgate e Alexander-Arnold. Na convocação de março passado para a disputa de três jogos das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, o jogador do Liverpool havia ficado de fora do time. Mesmo em uma temporada com números menos expressivos do que em anos anteriores, a sua ausência gerou inúmeras críticas ao treinador.

Leia Também Hansi Flick assina por três anos e assume a seleção da Alemanha após a Eurocopa

Uma surpresa da lista é a ausência do zagueiro Eric Dier, do Tottenham, que vinha sendo convocado, mesmo em má fase pelo clube. Southgate preferiu apostar na recuperação de Harry Maguire, do Manchester United, que ainda está andando de muletas por causa de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo.

Outro jogador lesionado que recebeu um voto de confiança do treinador inglês foi o volante Jordan Henderson, do Liverpool. Ele não joga desde fevereiro, quando passou por uma cirurgia para corrigir um problema muscular na virilha.

No entanto, a seleção inglesa não vive só de problemas. Alguns dos jovens talentos do país chegam à competição em ótima fase como o meia Mason Mount, do Chelsea, e o atacante Phil Foden, do Manchester City, ambos titulares absolutos de seus times para a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, em Portugal, neste sábado.

Já o atacante Harry Kane, de 28 anos, capitão da seleção e do Tottenham, foi o artilheiro do Campeonato Inglês nesta temporada, com 23 gols, e também o líder de assistências, com 13 passes decisivos.

Confira a pré-lista de convocados da seleção da Inglaterra:

Goleiros: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordon Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Sheffiel United);

Defensores: John Stones (Manchester City), Luke Shaw (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Chilwell (Chelsea), Ben Godfrey (Everton), Kieran Trippier (Atlético de Madrid-ESP) e Ben White (Brighton);

Meio-campistas: Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Borussia Dortmund-ALE), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Kalvin Phillips (Leeds United), Jesse Lingard (Manchester United), James Ward-Prowse (Southampton) e Bukayo Saka (Arsenal);

Atacantes: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Mason Greenwood (Manchester United), Ollie Watkins (Aston Villa) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund-ALE).