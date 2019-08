Com legião de ex-flamenguistas e um 'carrasco', Grêmio encara rubro-negro no Rio

O Grêmio "alternativo" que entra em campo neste sábado contra o Flamengo, às 19h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocará em campo uma verdadeira legião de jogadores que costuma se sentir confortável no estádio, mesmo quando este está tomado de vermelho e preto.

Apenas três atletas gremistas considerados titulares - o lateral Cortez, o meio-campista Matheus Henrique e o atacante Everton Cebolinha - devem estar disponíveis para a partida. Entre os que estarão em campo, porém, há quatro jogadores que têm uma boa relação com o Flamengo, por motivos bem distintos: o zagueiro David Braz, os laterais Léo Moura e Rafael Galhardo e o meia-atacante Luan.

Hoje atuando pela meia, Rafael Galhardo foi formado nas divisões de base do clube carioca, tendo subido ao time principal em 2008 e feito parte do elenco do último título brasileiro da equipe, em 2009. Era um dos reservas do então titular absoluto Léo Moura, que chegou a passar dez anos atuando pelo Flamengo.

Nesta mesma conquista estava David Braz, que inclusive marcou um dos gols que garantiram a taça diante do próprio Grêmio, na histórica vitória por 2 a 1. "Será especial (voltar ao Maracanã), estava do outro lado dez anos atrás e foi um dos melhores momentos da minha carreira. É o sonho de qualquer jogador. Se for escalado, desta vez vou fazer de tudo para o Grêmio vencer a partida", lembrou o zagueiro.

Já Luan nunca vestiu a camisa rubro-negra, mas seu histórico em partidas contra o time carioca permite indicar um certo prazer do camisa 7 gremista em atuar contra o adversário deste sábado. Foram nove jogos contra o Flamengo, nos quais marcou cinco gols, tendo vencido em cinco oportunidades, empatando em duas e perdendo apenas em duas.

"Luan já foi o melhor da América e tem muito talento. Nos últimos jogos, ajudou bastante. Tenho certeza que voltará ser o jogador que todo mundo espera", prevê David Braz.

Ainda há no elenco gremista outros quatro ex-flamenguistas. Estes, entretanto, não poderão atuar neste sábado. Um deles é o volante Rômulo, que está emprestado pelo clube carioca. Devido a uma cláusula contratual, se entrasse em campo, faria com que o Grêmio tivesse de desembolsar uma multa de R$ 1 milhão.

Os outros três são o atacante Diego Tardelli, que andou pela Gávea em 2008; o goleiro Paulo Victor, jogador do Flamengo de 2004 a 2016, e o também atacante Felipe Vizeu, formado no clube carioca, pelo qual jogou até o meio de 2018.

Por opção do técnico Renato Gaúcho - que também foi atleta rubro-negro nas décadas de 1980 e 1990 -, os três ficaram em Porto Alegre, poupados para o confronto diante do Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Com 17 pontos e ocupando apenas a 13ª colocação na tabela, o time gaúcho mantém o foco na preparação para o duelo das semifinais da Copa do Brasil, que começam na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Porto Alegre.

O jogo deste sábado também deve marcar a estreia do atacante Luciano, que chegou do Fluminense e ainda não entrou em campo pelo time gaúcho.