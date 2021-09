Com lema 'Amado clube brasileiro', São Paulo revela novo terceiro uniforme

O São Paulo ganhou um novo terceiro uniforme para o restante da temporada 2021. A Adidas apresentou o modelo, que contará com uma faixa branca no meio do peito, com a cor vermelha na parte superior e mangas da camisa e a preta na inferior. As tradicionais três listras brancas no ombro completam os detalhes do modelo.

O novo uniforme pretende homenagear um trecho do hino são-paulino que diz "Amado clube brasileiro", valorizando o fato da paixão pelo São Paulo estar espalhada por todo o País, materializada no uso de seus uniformes, marcas e bandeiras por seus torcedores.

O item está sendo comercializado no site da fornecedora de materiais esportivos, além de ser encontrado nas lojas do clube. O valor é de R$ 279,99. No fim da próxima semana, outras lojas já estarão autorizadas a vender as camisas.

A divulgação da camisa contou com a volante Formiga e os ex-jogadores Aloísio Chulapa e Cicinho como modelos. Formiga voltou ao clube tricolor recentemente. Ela iniciou sua carreira na equipe na década de 1990. Cicinho e Aloísio Chulapa fizeram parte do elenco campeão mundial em 2005.

Esse foi o último lançamento do clube na temporada. Neste domingo, o São Paulo entra em campo pelo Brasileirão para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. A bola rola às 20h30. Ocupando a 15ª posição, a equipe vem de um empate e enfrenta turbulência após a saída de Daniel Alves.