Com lesão, Adriano desfalca Barcelona por uma semana

Adriano deixou a goleada de 4 a 0 diante do Rayo Vallecano, na última terça-feira, sentido dores na perna esquerda. Após passar por exames, foi confirmada a gravidade da lesão, que deverá fazer com que ele seja desfalque diante do Levante, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e contra o BATE Borisov, na próxima terça, pela Liga dos Campeões da Europa.

A nova contusão muscular aconteceu logo após o lateral ter se recuperado de um outro problema físico. Ele sentiu dores na mesma perna esquerda quando servia a seleção brasileira, no começo de novembro, e acabou sendo cortado. Seu retorno aos jogos foi no último sábado, na derrota do Barcelona para o Getafe por 1 a 0.