Com lesão, Adriano é dúvida no Barça para Supercopa O lateral Adriano se tornou dúvida no Barcelona para o jogo de volta da Supercopa da Espanha, na próxima quarta-feira, após sofrer uma lesão na perna direita. De acordo com o clube catalão, o jogador brasileiro "distendeu um músculo na perna direita" no último domingo, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol.