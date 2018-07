Com lesão, Agüero desfalca Manchester City no sábado

Mancini evitou, porém, revelar qual é a contusão do jogador argentino, que já marcou 14 gols nesta edição do Campeonato Inglês, mas demonstrou irritação com o incidente. "É uma lesão estúpida. Não foi culpa dele, mas ele não pode jogar com esta lesão", lamentou.

Sem Agüero, o Manchester City vai enfrentar o Sunderland no sábado, em sua perseguição ao líder Manchester United. O time está com 70 pontos, três atrás do rival, que vai enfrentar o Blackburn na segunda-feira.