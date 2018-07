Com lesão, Agüero desfalca Manchester City por um mês

MANCHESTER - Autor do primeiro gol do Manchester City na incrível goleada por 6 a 3 sobre o Arsenal, no último sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, o atacante argentino Sergio Agüero deixou o campo contundido no começo do segundo tempo. E ele deve ficar "pelo menos 1 mês sem jogar", revelou nesta segunda-feira o técnico Manuel Pellegrini.

Agüero teve uma lesão na panturrilha da perna direita e vai desfalcar o Manchester City num momento importante da temporada. Como é tradição no futebol inglês, o calendário de jogos no final de ano é recheado, o que fará com que ele fique de fora de pelo menos sete partidas. Mas deve voltar antes do duelo com o Barcelona, em fevereiro, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Titular da seleção argentina, Agüero tem sido um dos destaques do Manchester City na temporada. Ele já marcou 19 gols em 20 jogos disputados, incluindo todas as competições. Contando apenas o Campeonato Inglês, no qual a equipe ocupa o quarto lugar, foram 13 gols marcados, atrás apenas do uruguaio Luis Suarez, do Liverpool, que balançou as redes 17 vezes e lidera a artilharia.