Com lesão, Arrascaeta é cortado do Uruguai e preocupa o Cruzeiro

O meia Arrascaeta teve constatada uma lesão na coxa esquerda nesta terça-feira e, por isso, foi cortado da seleção uruguaia, que está nos Estados Unidos, onde enfrenta o México em amistoso na próxima sexta-feira. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou o corte do jogador do Cruzeiro por meio de um comunicado.

Um dos concorrentes ao prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada 2017/2018, Arrascaeta sofreu um estiramento de grau 1 no bíceps femoral da coxa esquerda, como constatou a ressonância magnética realizada nesta terça-feira. A federação informou que ele voltará ao Brasil ainda na noite desta terça para começar o tratamento com o departamento médico do Cruzeiro.

O meia Nicolás Lodeiro foi chamado para o lugar do jogador do Cruzeiro para o amistoso da seleção nacional contra o México. O jogador do Seattle Sounders, da Major League Soccer (MLS, principal liga norte-americana de futebol). O anúncio da convocação aconteceu momentos depois do corte de Arrascaeta.

O jogador do Cruzeiro havia deixado a partida contra o Internacional, no último domingo, reclamando de um desconforto na região posterior da coxa esquerda. A princípio, o problema não parecia grave, mas, agora, com a lesão confirmada, preocupa o Cruzeiro para o restante do ano, ainda mais com a proximidade das partidas decisivas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

A presença de Arrascaeta é dúvida principalmente para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que será na quarta-feira da próxima semana, no Allianz Parque, em São Paulo. Na semana seguinte, o time mineiro encara o Boca Juniors, da Argentina, no estádio La Bombonera, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

Como foi convocado para defender o Uruguai, o meia já seria desfalque no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, nesta quarta. E também não deveria enfrentar o Sport, no domingo.