Com lesão confirmada, Fred desfalca Fluminense na Copa Libertadores

RIO - O técnico Abel Braga terá um importante desfalque para os dois jogos restantes e decisivos do Fluminense na fase de grupos da Copa Libertadores. O artilheiro Fred teve lesão confirmada nesta segunda-feira e ficará afastado dos gramados pelas próximas três semanas.

O atacante será baixa na equipe por causa de uma lesão muscular na perna direita sofrida na partida contra o Resende, no sábado, pela Taça Rio. "Fred apresenta uma lesão no músculo posterior do joelho com previsão de retorno de 21 dias", explicou o médico Victor Favilla.

Fred se machucou logo no início do jogo contra o Resende. Ao tentar dar uma cabeçada, sentiu uma dor próximo ao joelho e precisou deixar o gramado carregado pelos massagistas do clube. No mesmo sábado, o atacante foi submetido a um exame de ressonância magnética, cujo resultado só foi divulgado nesta segunda.

Pela previsão dos médicos, o atacante só deve voltar aos gramados no fim do mês, por volta do dia 29. Por essa razão, vai desfalcar a equipe em momento decisivo da Libertadores. O Fluminense enfrentará nesta quarta-feira o Grêmio em jogo que vai definir a liderança do embolado Grupo 8. Na próxima semana, o time carioca vai duelar com o Caracas, em casa, na última rodada da fase de grupos.

Sem o artilheiro do time, Abel Braga poderá optar pelo jovem Michael ou por Wellington Nem, se já estiver de volta. Rafael Sobis e Rhayner são outras alternativas em uma mudança no setor ofensivo do Fluminense.

Fred também será baixa nas duas rodadas restantes da Taça Rio. E, se o Fluminense confirmar a classificação, poderá ficar fora da semifinal. O atacante ainda deve ficar fora da convocação para o próximo amistoso da seleção brasileira, no dia 24, contra o Chile, no Mineirão. A partida só contará com jogadores que atuam em solo nacional.