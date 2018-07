Com lesão confirmada, Marcelo Oliveira desfalca Grêmio na Copa do Brasil

Antes, o treinador já havia perdido o zagueiro Rhodolfo, que faz tratamento para lesão muscular na panturrilha. Roger chegou a ficar preocupado com o lateral Galhardo nesta segunda. O jogador ficou de fora das atividades no campo, por conta de dores no tornozelo, mas foi relacionado normalmente para o duelo desta terça, na Arena do Grêmio.

Com os dois desfalques, o treinador vai escalar Erazo na zaga e Marcelo Hermes na lateral esquerda. Erazo já vinha atuando no lugar de Rhodolfo, enquanto Hermes deve atuar na posição nos próximos jogos do Grêmio, porque Marcelo Oliveira ficará afastado por três semanas, de acordo com o departamento médico do clube.

Em razão das mudanças na equipe, em função das lesões, o Grêmio deve ser escalado nesta terça com Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Hermes; Walace, Maicon, Giuliano e Pedro Rocha; Douglas e Luan.