Com lesão confirmada, Rodrigo desfalca a Ponte Preta contra o Fluminense

O técnico Eduardo Baptista não vai poder repetir o time na próxima segunda-feira, quando a Ponte Preta enfrenta o Fluminense, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo e o volante Elton são desfalques certos.

Substituído no fim do primeiro tempo na vitória alvinegra sobre o Atlético Paranaense, em Campinas (SP), na última quarta-feira, Rodrigo sofreu uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa direita. Vetado pelo departamento médico, ele ainda é dúvida para os dois últimos jogos contra Vitória e Vasco. Marlon será o companheiro de Yago na defesa.

Outra baixa certa é Elton, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. As opções de Eduardo Baptista são Wendel, Jadson e Fernando Bob. O experiente atacante Emerson Sheik segue realizando tratamento, mas, em baixa com o treinador, não deve mais atuar na temporada.

A expectativa é que o meia Renato Cajá possa ser aproveitado por mais tempo no Rio de Janeiro. Recuperado de uma lesão na panturrilha que o deixou de fora por um longo período, o meia entrou nos minutos finais contra o Atlético Paranaense e espera jogar pelo menos um tempo inteiro.

"Estou ganhando mais ritmo de jogo e quero ajudar o time nestes últimos jogos", disse o jogador, que participou de apenas 10 jogos como titular. Muito pouco para quem chegou ao clube durante o Brasileirão com status de estrela.

A reapresentação do elenco alvinegro acontece nesta sexta-feira, quando Eduardo Baptista inicia a preparação do time visando o confronto direto contra o rebaixamento no Rio de Janeiro. A Ponte Preta chegou aos 39 pontos com a vitória sobre o Atlético Paranaense, quatro a menos que o Fluminense, em 14.º lugar, ao levar a virada para o campeão Corinthians por 3 a 1. O time carioca não vence há três rodadas.