Com lesão confirmada, Rodrigo desfalca o Vasco contra o Volta Redonda O Vasco ganhou um desfalque importante para a partida contra o Volta Redonda, quarta-feira, no Estádio São Januário. O zagueiro Rodrigo, que foi substituído ainda no primeiro tempo da partida diante do Friburguense, passou por exames nesta terça-feira e teve confirmado um estiramento na coxa esquerda.