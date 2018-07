Com lesão, Cristiano Ronaldo fará tratamento na seleção portuguesa

ÓBDOS - Horas depois de se juntar à seleção portuguesa para os treinamentos visando a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo já deu seu primeiro susto no torcedor. A federação de futebol do país anunciou que seu principal jogador se apresentou com uma lesão muscular e precisará realizar tratamento.

Em comunicado oficial, a Federação Portuguesa de Futebol explicou que Cristiano Ronaldo tem uma "mialgia na região posterior da coxa esquerda" e realizará "trabalho de reabilitação específica no hotel". A entidade, no entanto, só não especificou a gravidade da lesão e nem falou sobre a previsão de retorno aos treinos.

De qualquer forma, Cristiano Ronaldo não deve enfrentar a Grécia, em amistoso que será realizado neste sábado, em Portugal. O português já vinha sofrendo com problemas musculares nas últimas semanas e inclusive chegou a ficar de fora de algumas partidas do Real Madrid.

Ele, Pepe e Fabio Coentrão se apresentaram somente nesta quinta à seleção porque disputaram no último sábado a final da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid, onde atuam os três portugueses, venceu o Atlético de Madrid por 4 a 1, na prorrogação, e ficou com o décimo título de sua história na competição. Na ocasião, Cristiano Ronaldo já dava mostras de estar longe de sua forma física ideal.

Mesmo com o problema muscular, o principal nome da seleção portuguesa não deverá ser problema para a Copa e sua seleção conta com ele para tentar fazer bonito no Brasil. Portugal está no Grupo G do Mundial, um dos mais equilibrados, ao lado de Gana, Estados Unidos e Alemanha, adversária da estreia, dia 16 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.