Com lesão, Dagoberto não treina e preocupa o Inter

Na última quarta-feira, Dagoberto precisou ser substituído por Marcos Aurélio durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, em Porto Alegre, e realiza tratamento intensivo desde então. A contusão do atacante preocupa ainda mais porque a situação do meia argentino D''Alessandro segue indefinida - o jogador recebeu proposta milionária do futebol chinês e pode deixar o clube a qualquer momento.

Já o atacante Gilberto, que se contundiu durante partida contra o Avenida, válida pelo Campeonato Gaúcho, no último domingo, deve viajar para a Colômbia. Neste sábado, o jogador, que deve ser opção no banco de reservas, realizou um trabalho físico. Já o volante Bolatti, com um resfriado, não participou do treinamento deste sábado, mas deve participar do duelo com o Once Caldas.

O lateral-direito Nei admitiu que o duelo será complicado, mas prometeu que o Internacional vai voltar da Colômbia classificado - o time precisa de um empate ou uma derrota por um gol de diferença, desde que marque ao menos um. "A gente sabe que vai ser um jogo difícil. O time deles é rápido, temos que estar atentos. A altitude atrapalha um pouco, mas estamos preparados, trabalhando bastante para chegar lá e conseguir a vitória", afirmou.