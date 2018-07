Com lesão, Daniel Carvalho vira desfalque no Atlético-MG O Atlético-MG terá um importante desfalque no jogo contra o Independiente Santa Fé, na quarta-feira, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O meia Daniel Carvalho sofreu uma lesão no punho esquerdo, durante a derrota para o Inter, domingo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, e não terá condições de jogar.