Com lesão de Adilson, Fernando vira titular no Grêmio

No treinamento desta sexta-feira, no Olímpico, Renato Gaúcho escalou o jovem Fernando na vaga de Adilson. No ataque, Viçosa foi titular, mas não foi bem. Tanto que foi trocado ainda na primeira parte da atividade por Roberson, que também havia entrado no lugar do titular na quinta, quando este se machucou.

Se entrar em campo na Arena da Baixada com o mesmo time que treinou nesta sexta-feira, Renato Gaúcho terá sete jogadores considerados reservas na equipe. Só quatro titulares: Victor, Rochemback, Lúcio e Douglas. A dificuldade em montar o time faz com que o treinador aproveite para ouvir conselhos de dentro do próprio grupo.

"Quatro ou cinco cabeças pensam melhor que uma, então é importante ouvir a opinião deles. Trocar ideias com os mais experientes para nos fortalecermos nas decisões", afirmou Renato, que conversou com os citados quatro titulares ao final do treino desta sexta-feira.

A equipe treinou com: Victor; Mário Fernandes, Saimon, Rafael Marques e Neuton; Fábio Rochemback, Fernando, Lúcio e Douglas; Lins e Júnior Viçosa. Vilson, recuperado de lesão, trabalhou entre os reservas.