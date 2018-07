Com lesão de Alison, Enderson antecipará a estreia de Valencia

Enderson Moreira vai antecipar a estreia de Valencia no Santos para o jogo contra a Portuguesa, domingo à tarde, no Pacaembu, em rodada do Paulistão. O volante colombiano fazia um trabalho físico especial por ter chegado no meio da pré-temporada e apresentar problemas físicos, mas nesta terça-feira vai começar a treinar com os titulares para se entrosar no time até domingo.

Valencia será o substituto de Alison, que sofreu entorse no joelho direito no jogo contra o São Paulo, numa disputa de bola com Alan Kardec, e pode ter se submeter à terceira cirurgia de sua carreira. Contra o São Bernardo, sábado passado, em São Bernardo, Enderson improvisou Renato na posição, com Leandrinho de segundo volante, e a equipe perdeu a força de marcação. Lucas Otávio entrou no segundo tempo e não parece estar pronto a assumir a posição.

"Sou jogador de muita marcação, um jogador forte", disse Edwin Valencia ao ser apresentado como reforço santista, em meados de janeiro, depois de jogar quatro anos pelo Fluminense e ser contratado sem custos.

Ele será o último dos sete reforços a estrear porque ao fazer os testes físicos da pré-temporada foi constatado desequilíbrio na força muscular das pernas. Depois de quase um mês de trabalho de fortalecimento muscular, os testes a que Valencia se submeteu na semana passada mostraram que o problema está superado.