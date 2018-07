Com lesão de Jefferson, Sidão prevê disputa para ser titular do Botafogo

"Todos sabem o valor que o Jefferson tem, um cara de liderança. Se eu tivesse vindo ano passado talvez estivesse aqui somente para compor o elenco. Hoje tenho condições de brigar pela vaga. O Helton [Leite] está bem nas partidas e estou aqui para mostrar minha qualidade", avisou Sidão.

O goleiro afirmou que Jefferson é um dos seus ídolos e confessou até que teve vontade de pedir uma foto com o ex-goleiro da seleção brasileira ao vê-lo pela primeira vez no time carioca. "Na primeira vez que vi o Jefferson entrando no vestiário vou confessar que tive vontade de tirar foto com ele. É um ídolo, jogador de seleção brasileira e espero trabalhar com ele para absorver as coisas boas que pode passar."

Sidão afirmou que pretende usar a experiência positiva no Audax, vice-campeão paulista, para manter a confiança em alta no Botafogo. "No começo da temporada o objetivo sempre foi ser campeão paulista. Externamente ninguém dava valor, mas cultivamos isso. Me rendeu uma oportunidade aqui no Botafogo e estou num momento feliz da minha carreira. Todo mundo sabe o grau de dificuldade do Campeonato Brasileiro. A diferença é que todos tem chance de ser campeão. Muita gente diz que o grupo é fraco, mas cheguei aqui e vi que o grupo tem qualidade", comentou o goleiro.

Apesar de ter sido apresentado somente nesta terça, Sidão já foi relacionado para um jogo o Botafogo, contra o Fluminense, no domingo. E vai viajar com a delegação para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta, no Mané Garrincha, em Brasília.

REGULARIZAÇÃO

Outro reforço recente do Botafogo, o volante Dudu Cearense também poderá estrear na quarta. Ele foi regularizado na CBF nesta terça e já está liberado para fazer sua estreia com a camisa da equipe carioca. Ele havia sido anunciado pelo Botafogo no fim de semana. Assim como Sidão, Dudu Cearense viaja com a delegação para Brasília.