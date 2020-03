Com lesão de joelho, Alison fica fora da estreia do Santos na Libertadores

O Santos terá um desfalque importante em sua estreia na Copa Libertadores, marcada para esta terça-feira, contra o Defensa y Justicia: o volante Alison. O jogador se machucou no clássico com o Palmeiras, disputado sábado, e foi deixado fora da delegação que viajou para a Argentina neste domingo.

Alison sofreu lesão no joelho direito no primeiro tempo do clássico, válido pelo Campeonato Paulista, e teve de deixar a partida no intervalo. O departamento médico do clube não informou se o problema é grave, mas é certo que o jogador ficará fora pelo menos da partida de terça.

Jobson será o substituto de Alison no duelo com o Defensa y Justicia, que vai ser realizado na cidade de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires. O ex-jogador do Red Bull Brasil participou de alguns jogos do Santos no torneio estadual e briga com Alison pela vaga de volante no time comandado por Jesualdo Ferreira. O jovem Sandry, que não iria à Argentina, foi incluído na delegação no lugar do volante lesionado.

O treinador português chegou a temer em ficar também sem Felipe Jonatan na Argentina. Isso porque o lateral-esquerdo foi outro que saiu do clássico com o Palmeiras no intervalo por causa de um problema físico (no caso dele, uma pancada no tornozelo esquerdo), mas bem mais leve do que o de Alison. O jogador viajou com a delegação e, salvo alguma surpresa de última hora, vai enfrentar o Defensa y Justicia.

O Santos foi para a Argentina em um momento ruim. Sem vencer há três rodadas do Paulista, o time não vem jogando bem e Jesualdo Ferreira tem sido muito questionado. Na última semana, os rumores de demissão foram muitos, mas a situação ficou mais leve para o treinador após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras - uma derrota para o Defensa y Justicia, porém, pode fazer a pressão sobre o português voltar a crescer.