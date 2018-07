Com lesão de Neuer, goleiro interrompe aposentadoria e volta ao Bayern

Durou pouco a aposentadoria dos gramados de Tom Starke. O goleiro anunciou que estava deixando a carreira profissional ao término da temporada 2016/2017 do futebol europeu, mas agora voltará a ser jogador do Bayern de Munique depois de o titular Manuel Neuer sofrer uma grave lesão.

Depois de deixar os gramados, Starke, de 36 anos, seguiu vinculado ao Bayern, mas como coordenador dos treinamentos dos goleiros, função que ele deixará enquanto Neuer estiver indisponível - o jogador da seleção só deve voltar a ter condições de jogo em 2018.

"Até Manu voltar, Tom ficará conosco", explicou Carlo Ancelotti, o técnico do Bayern. "Ele é o terceiro goleiro, o segundo é Christian Früchtl", acrescentou o treinador italiano, destacando que Sven Ulreich é o substituto imediato de Neuer.

Apesar da condição de terceiro goleiro, Starke poderá até ser aproveitado pelo Bayern nos seus próximos compromissos. Afinal, Früchtl, de apenas 17 anos, deve defender a seleção alemã no Mundial Sub-17, que vai ser disputado em outubro na Índia.

Assim, logo Starke deve figurar ao menos no banco de reservas do Bayern. "Tom é muito profissional", elogiou Ancelotti, que também assegurou que Neuer se recupera bem da lesão. "Eu falei com ele. Ele está bem. A operação foi boa", explicou o treinador.

Neuer sofreu uma fratura no pé esquerdo no treinamento da última segunda-feira e deverá ficar até quatro meses afastado dos gramados. "Agora ele precisa de paz. Então vamos prepará-lo para a segunda metade da temporada", acrescentou o treinador do Bayern.