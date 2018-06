Com lesão de Umtiti, Mina é relacionado no Barcelona contra Villarreal

Com dores no joelho esquerdo, o zagueiro Samuel Umtiti ficou de fora da lista de relacionados do Barcelona para o duelo contra o Villarreal nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), em casa, em jogo adiado da 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Para seu lugar, o técnico Ernesto Valverde optou por relacionar o ex-palmeirense Yerri Mina. Outra novidade na lista é a presença do lateral-direito Lucas Digne. Ele substitui Sergi Roberto, que cumpre suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Real Madrid do último domingo.

Ainda ficarão de fora da partida por decisão técnica os meio-campistas Denis Suárez e Aleix Vidal. A lista de convocados conta com 18 jogadores e a tendência é que o treinador mande a campo o que tem de melhor.

Apesar de já ter conquistado o Campeonato Espanhol com antecedência, o Barcelona tenta um feito inédito: terminar a competição de maneira invicta. Até aqui, em 35 jogos, são 26 vitórias e nove empates. O time catalão vem de empate por 2 a 2 com o Real Madrid, em casa.

Após o duelo contra o Villarreal, o Barcelona ainda enfrentará o Levante, no domingo, fora de casa, e na última rodada terá pela frente a Real Sociedad, no dia 20, no estádio Camp Nou.