Com lesão, Deco desfalca Fluminense na última rodada

O Fluminense terá um importante desfalque no jogo contra o Guarani, domingo, no Engenhão, quando pode conquistar o título do Brasileirão. Os exames médicos confirmaram nesta terça-feira que o meia Deco sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não terá condições de atuar na última rodada do campeonato.

Deco sofreu a contusão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, no último domingo, em Barueri, quando o Fluminense venceu por 2 a 1 e manteve a liderança do Brasileirão. "É uma nova lesão e não tem relação com as duas anteriores (uma em cada coxa)", explicou o médico do clube, Douglas Santos.

Responsável por substituir Deco durante a vitória sobre o Palmeiras, Tartá também não poderá jogar contra o Guarani no domingo, por estar suspenso. Assim, o técnico Muricy Ramalho terá dificuldades para formar o time titular do Fluminense - o meia Marquinho, outra opção para a posição, está contundido.

Uma das opções de Muricy seria colocar o atacante Washington no lugar de Deco, formando um trio de ataque com Emerson e Fred. Se optar por uma formação mais defensiva, ele tem os volantes Fernando Bob e Belletti à disposição. E ainda poderia improvisar o lateral Julio Cesar no meio-de-campo, o que já fez anteriormente.

Mas, independente de quem for titular no lugar de Deco, o Fluminense sabe que não pode bobear na partida de domingo. Perseguido de perto por Corinthians e Cruzeiro, o time carioca precisa de uma vitória simples sobre o Guarani para garantir a conquista do título do Brasileirão, algo que não consegue desde 1984.