Com lesão detectada, Junior Urso deve desfalcar Corinthians na final do Paulistão

O volante Junior Urso teve detectada uma lesão muscular moderada e as chances de entrar em campo pelo Corinthians na decisão do Campeonato Paulista são remotas. O jogador já ficou fora da viagem a Chapecó para iniciar tratamento, mas a tendência é que por pelo menos duas semanas sem trabalhar com bola.

A contusão aconteceu ainda no primeiro tempo do duelo com o São Paulo, domingo, no Morumbi. O exame realizado confirmou o problema, mas os médicos do clube ainda não estabeleceram prazo de recuperação. A tendência é que fique fora do jogo que vale o título do Campeonato Paulista.

Se confirmada a baixa, o técnico Fábio Carille tem ao menos duas opções para o setor. Ele pode entrar com Ramiro como segundo volante e colocar Vagner Love ou Pedrinho aberto pela direita. Outra possibilidade, menos provável, seria escalar Richard e manter Ramiro na direita, deixando o time mais defensivo.

Como o Corinthians precisa vencer o São Paulo para ficar com o título e também atuará diante de seus torcedores, é provável que o treinador escolha a formação que seja um pouco mais ofensiva.