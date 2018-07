Com lesão, Diego Costa é mantido como dúvida na final da Liga dos Campeões

MADRI - O Atlético de Madrid confirmou nesta segunda-feira que Diego Costa sofreu uma lesão muscular na coxa direita na rodada final do Campeonato Espanhol, contra o Barcelona, mas o técnico Diego Simeone afirmou, pouco depois, que ainda tem esperança de poder contar com o atacante na final da Liga dos Campeões, neste sábado, contra o Real Madrid, em Lisboa.

O treinador deixou claro nesta segunda que seria precipitado descartar o jogador deste confronto com antecedência. O brasileiro naturalizado espanhol se lesionou no último sábado, no Camp Nou, e precisou deixar o gramado já aos 13 minutos do primeiro tempo do duelo no qual o time madrilenho se sagrou campeão nacional ao empatar por 1 a 1 com o rival catalão.

"Não vamos nos adiantar (e confirmar Diego Costa como baixa), seria muito cedo para um jogo importante", disse o técnico argentino, em entrevista coletiva, na qual depois enfatizou: "Estou convencido de que não pode jogar a 80% de suas condições e necessitamos estamos com jogadores que estão a 100%".

Dúvida para o confronto de sábado, Diego Costa sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps femoral de sua coxa direita. Após submeter o atleta a exames, o departamento médico do clube descartou a possibilidade de uma ruptura muscular, mas não determinou um tempo previsto de afastamento e apenas informou que seu retorno aos gramados está "pendente da evolução" no processo de recuperação. Normalmente, porém, esse tipo de lesão de grau 1 requer um tempo de 15 dias de afastamento.

Já o meia turco Arda Turan, que também deixou o jogo contra o Barcelona por causa de lesão sofrida ainda no primeiro tempo, está com um trauma no seu quadril direito, conforme uma ressonância magnética acabou de apontar, informou o Atlético de Madrid nesta segunda. Porém, assim como Diego Costa, ele não teve sua presença na decisão de sábado descartada pelo clube.