Com lesão, Donnarumma desfalcará Milan no clássico contra a Inter

Por conta de uma lesão na virilha, o goleiro Gianluigi Donnarumma irá desfalcar o Milan no clássico diante da Inter de Milão, nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final da Copa da Itália.

Donnarumma, de 18 anos, teve que ser submetido a uma ressonância para tratar do problema e terá que adiar seu 100º jogo com a camisa do Milan.

Em seu lugar, o técnico rossonero, Gennaro Gattuso, deverá colocar como titular o experiente goleiro Marco Storari, de 40 anos. O irmão de Donnarumma, Antonio, é a outra opção para o gol do Milan. Ambos não entraram em campo em partidas oficiais nesta temporada.

O jovem Donnarumma e a torcida do Milan vivem uma relação conturbada depois da novela pela renovação do goleiro ter acontecido na última janela de transferência. O atleta e seu empresário, Mino Raiola, entraram em conflito com a diretoria do clube e o novo contrato foi assinado apenas após longas negociações. Na partida da equipe rossonera diante do Verona, no dia 13, os torcedores do clube protestaram contra o goleiro e pediram sua saída do Milan.

O Milan atravessa um momento complicado no Campeonato Italiano. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos e a 11ª colocação na tabela, a crise pode ser agravada caso a equipe perca o jogo único da competição mata-mata para a maior rival, a Internazionale. / ANSA