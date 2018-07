Com lesão grave, Jackson vira desfalque no Atlético-MG

Jackson sofreu a grave lesão no domingo, ainda durante o primeiro tempo da vitória do Atlético-MG sobre o América de Teófilo Otoni, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Seu substituto na partida foi o jovem meia Giovanni Augusto, de apenas 21 anos, que teve uma boa atuação na goleada atleticana por 7 a 1.

Com apenas 23 anos, Jackson está no Atlético-MG desde julho do ano passado. Mas ele começou a conquistar seu espaço nesta temporada, tendo sido titular nos últimos quatro jogos disputados. Agora, com a grave lesão do meia, o técnico Dorival Júnior terá que buscar uma nova formação para o time na sequência do Campeonato Mineiro e também nas primeiras rodadas do Brasileirão.