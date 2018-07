Com lesão, Iniesta desfalca Barcelona na Copa do Rei

BARCELONA - Com uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no clássico de sábado contra o Atlético de Madrid - empate por 0 a 0 pelo Campeonato Espanhol -, o meia Iniesta vai desfalcar o Barcelona no jogo desta quinta-feira, diante do Getafe, pela Copa do Rei. Além disso, o técnico Gerardo Martino resolveu poupar o volante Busquets e o lateral Alba, mas o brasileiro Neymar e o argentino Messi estão entre os relacionados para a partida.

Após sofrer a pancada no jogo de sábado, Iniesta passou por exames médicos. Segundo comunicado do Barcelona, o astro não sofreu nada grave. Mas, mesmo assim, ele ficará de fora nesta quinta-feira. A expectativa é de que possa voltar ao time no domingo, diante do Levante, pelo Campeonato Espanhol.

Como venceu o jogo de ida por 4 a 0, no Camp Nou, o Barcelona está em situação bastante tranquila para ir às quartas de final da Copa do rei. Afinal, pode perder para o Getafe por até três gols de diferença, nesta quinta-feira, na casa do adversário, que, mesmo assim, fica com a vaga.