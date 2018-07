Com lesão, Léo Moura desfalca Flamengo no domingo O Flamengo não contará com o lateral-direito Léo Moura na partida contra o São Paulo, domingo, no Estádio Mané Garrincha, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se contundiu durante o empate com o Goiás por 1 a 1, na última quarta-feira, no Serra Dourada e já foi descartado pelo departamento médico.