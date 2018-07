Com lesão leve, Busquets joga pela Espanha na segunda A lesão no pé de Sergio Busquets não passou de um susto para a seleção espanhola. Nesta sexta-feira, após a realização de exames médicos, ficou constatado que a contusão não é grave. Assim, o volante terá condições de enfrentar a Croácia, segunda-feira, pela última rodada do Grupo C da Eurocopa.