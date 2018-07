Com lesão leve, Chiellini desfalca Juventus em um jogo

TURIM - A Juventus e Giorgio Chiellini receberam uma boa notícia nesta quarta-feira, quando os exames realizados pelo jogador revelaram que a lesão sofrida pelo zagueiro no último domingo é bem menos grave do que se temia. Assim, há a expectativa de que ele possa retornar ao time já na próxima semana.

Chiellini sofreu uma contusão na coxa esquerda durante o empate por 2 a 2 com o Verona no último domingo, pelo Campeonato Italiano, e precisou ser substituído. Assim, havia o temor de que o defensor ficasse um mês afastado dos gramados, o que não ocorrerá.

"Os testes feitos em Giorgio Chiellini excluíram qualquer lesão muscular, mas revelaram inchaço muscular. Sua condição será avaliada diariamente", anunciou a Juventus, em comunicado oficial.

Sem lesão grave, Chiellini deverá ficar fora apenas do jogo de domingo contra o Chievo, pelo Campeonato Italiano. O zagueiro, portanto, deve voltar ao time no jogo contra o Trabzonspor, pela Liga Europa, no dia 20.