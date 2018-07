Com lesão leve, Miralles deve ser desfalque no Santos

SANTOS - Miralles foi o único jogador do elenco do Santos que não participou do treino físico de 40 minutos, na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, na reapresentação após a folga do carnaval. O atacante argentino sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda durante o segundo tempo do jogo contra o Paulista, no último domingo, no Pacaembu, e teve de ser substituído.

Nesta terça-feira, ele fez exame de diagnóstico por imagem que mostrou um edema na coxa esquerda. Miralles vem fazendo tratamento intensivo, mas tem remotas possibilidades de se recuperar a tempo de enfrentar a Ponte Preta, domingo, em Campinas, num duelo que vale a liderança do Paulistão - o time do interior está com um ponto de vantagem sobre o Santos (15 a 14).

Com a má fase de André, que já soma 13 jogos sem marcar gol - o último foi no dia 10 de outubro do ano passado, contra o Botafogo, pelo Brasileirão -, Miralles tinha ganhado a vaga de titular do ataque santista. Agora, com a lesão do argentino, o técnico Muricy Ramalho deve dar uma nova chance para o antigo dono da posição.