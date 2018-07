Com lesão leve, Thiago Silva pode reforçar o PSG na Liga dos Campeões

Depois de sofrer uma contusão muscular nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o zagueiro brasileiro Thiago Silva deve ter condições de atuar já na próxima semana, segundo informou nesta quinta-feira o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery.

Thiago Silva sofreu uma lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo do confronto com a Bolívia. Foi, assim, cortado da seleção brasileira, embora tenha pedido para permanecer com o grupo até o jogo contra o Chile, disputado na terça-feira, em São Paulo.

+ Executivo que bancou Neymar no PSG é acusado de pagar propina a Valcke

+ Governo do Ceará negocia amistoso entre Fortaleza e PSG para dezembro

E, depois do zagueiro brasileiro se reapresentar nesta quinta ao Paris Saint-Germain, Emery revelou que a lesão é leve e que acha possível contar com o atleta já na próxima quarta, quando o time francês vai encarar o Anderlecht, na Bélgica, pela Liga dos Campeões.

"É importante que os jogadores contundidos foquem sua recuperação para melhorarem logo", apontou o treinador. "Thiago Silva, por exemplo, retornou de sua seleção nesta manhã (quinta) com uma pequena contusão e veio direto para o centro de treinamento. Esperamos que ele esteja OK para o próximo jogo da Liga dos Campeões, contra o Anderlecht."

O zagueiro brasileiro, contudo, será desfalque no duelo do próximo sábado, contra o Dijon, fora de casa, pelo Campeonato Francês. É provável, assim, que Marquinhos, outro zagueiro do time convocado à seleção, vá para o jogo.