Com lesão ligamentar, Gabriel vai operar e só voltará ao Grêmio em 2014

PORTO ALEGRE - O zagueiro Gabriel só vai voltar a jogar pelo Grêmio em 2014. Nesta segunda-feira, o clube revelou que os exames realizados pelo jogador, que se contundiu durante um treinamento, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito. Assim, Gabriel será operado e só terá condições de entrar em campo novamente no próximo ano.

Gabriel se contundiu na última sexta-feira, durante a atividade final do time antes do jogo contra o Vitória, disputado no sábado em Salvador. Assim, ele não entrou em campo e retornou para Porto Alegre, onde passou por exames detalhados no Hospital Mãe de Deus, que constataram a lesão ligamentar no joelho esquerdo.

Com isso, Gabriel vai ser operado na próxima semana, ainda sem data definida pelo Grêmio. De acordo com o médico Fábio Krebs, o período de recuperação do zagueiro deve variar entre cinco e sete meses, o que não dá qualquer esperança ao jogador de voltar a entrar em campo em 2013.

Contratado junto ao Lajeadense após se destacar no último Campeonato Gaúcho, Gabriel vinha sendo titular no Grêmio após o zagueiro Werley se machucar. Assim, resta ao técnico Renato Gaúcho as opções de Saimon, Rhodolfo e Bressan, além de jogadores das categorias de base, para escalar a zaga do time. O Grêmio volta a entrar em campo nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Corinthians, no Estádio do Pacaembu, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.