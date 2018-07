Com lesão, Lúcio desfalca Inter de Milão por 1 mês

Lúcio sofreu a lesão na última terça-feira, durante o empate com Trabzonspor, na Turquia, pela Liga dos Campeões da Europa. Assim, ele perderá a última rodada da competição continental, marcada para o dia 7 de dezembro, contra o CSKA Moscou, e também será desfalque no Campeonato Italiano.

Com os resultados do Grupo B na terça-feira, a Inter de Milão já garantiu sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas o time vem fazendo péssima campanha no Campeonato Italiano, no qual ocupa apenas a 16ª colocação, com 11 pontos, e está perto da zona de rebaixamento.