Com lesão mais grave, Lewandowski desfalca Bayern contra PSG na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique confirmou nesta terça-feira que a lesão sofrida por Robert Lewandowski é mais grave do que o previsto inicialmente. Assim, ele ficará afastado por um mês e perderá o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain.

Inicialmente, pela previsão da seleção polonesa, Lewandowski perderia, no máximo, dez dias. Mas, ao se apresentar ao Bayern, o atacante descobriu que a lesão num dos ligamentos do joelho direito vai exigir recuperação mais longa, de quatro semanas. Ou seja, ele se tornou baixa também no clube, após virar desfalque na própria seleção.

Leia Também Decisão sobre novo formato da Liga dos Campeões será tomada no dia 19 de abril

Eleito o melhor jogador do mundo na temporada passada, Lewandowski sofreu a lesão na partida da Polônia contra Andorra, no domingo. Ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0, mas deixou o gramado no segundo tempo com um desconforto no joelho.

Afastado por um mês, ele virou baixa certa para o jogo de sábado, pelo Campeonato Alemão, contra o RB Leipzig, num duelo de líder contra vice-líder - a diferença entre as duas equipes na tabela é de quatro pontos.

Vai perder também as duas partidas contra o PSG, na reedição da última final da Liga dos Campeões. Os jogos estão marcados para os dias 7 e 13 de abril.