Com lesão, Miller desfalca Costa Rica contra Holanda

Reserva, Miller só disputou a terceira rodada do Grupo D do Mundial, no dia 24 de junho, no empate por 0 a 0 com a Inglaterra. Em jogo em que a Costa Rica já chegou classificada para as oitavas de final, o técnico colombiano Jorge Luis Pinto escalou o defensor para atuar desde o início e o manteve em campo durante toda a partida.

Apesar de não ser titular, Miller poderia ser o substituto de Oscar Duarte contra a Holanda, já que o zagueiro foi expulso no confronto contra a Grécia, no domingo. Os costarriquenhos venciam o jogo por 1 a 0 quando o cartão vermelho foi mostrado, sofreram um gol aos 45 minutos do segundo tempo e venceram por 5 a 3 nos pênaltis, após o empate persistir na prorrogação.

Substituto utilizado durante a disputa das oitavas de final contra a Grécia, Johnny Acosta é agora a opção mais provável de formar o trio de zaga com Giancarlo González e Michael Umaña na próxima partida da Costa Rica.