Com lesão muscular, Alisson desfalca Cruzeiro sábado

Titular e um dos destaques do Cruzeiro nas últimas rodadas, Alisson deixou o confronto diante do Palmeiras ainda no primeiro tempo sentindo dores na coxa esquerda. Após passar por exames, foi confirmada uma lesão muscular. Com isso, ele não atuará diante do Figueirense, neste sábado, em Florianópolis, pela 31.ª rodada do Brasileirão. Não foi divulgado o período de afastamento para a recuperação.

Sem o jogador, a tendência é que Ricardo Goulart, totalmente recuperado de lesão, seja o titular no sábado. Foi justamente ele quem substituiu Alisson no primeiro tempo diante do Palmeiras. Dagoberto, autor do gol cruzeirense na partida, e Willian correm por fora.

Se Alisson será o desfalque mais sentido, o caso de Rafael é bem mais grave. O goleiro reserva voltou a sentir um problema no joelho direito e terá mais uma vez que passar por cirurgia no local. O tempo de afastamento também não foi determinado, mas ele só voltará a ficar à disposição em 2015.