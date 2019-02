Com lesão muscular, Arthur vai desfalcar o Barcelona por 3 a 4 semanas

O Barcelona informou nesta sexta-feira que o volante brasileiro Arthur sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e, com isso, precisará ficar afastado do time durante o período estimado de três a quatro semanas pelo departamento médico do clube.

Com a gravidade da lesão confirmada em exames realizados pelo jogador, o meio-campista deverá desfalcar o time catalão em pelo menos quatro jogos, sendo três válidos pelo Campeonato Espanhol, contra Athletic Bilbao, Valladolid e Sevilla, e um pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 19, diante do Lyon, na França.

Para completar, Arthur poderá não atuar no duelo de volta das semifinais da Copa do Rei, no próximo dia 27, contra o Real Madrid, fora de casa. Na última quarta-feira, ele atuou durante os 90 minutos do empate por 1 a 1 com o rival na partida de ida do mata-mata, no Camp Nou.

Curiosamente, o Barça voltará a travar outro clássico com o Real logo em seguida, no dia 2 de março, novamente no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Depois, o calendário do clube prevê uma partida contra o Rayo Vallecano, no dia 9, novamente pela competição nacional, e o confronto de volta com o Lyon, pela Liga dos Campeões, no dia 13.

Assim, Arthur se tornou um desfalque de peso para o Barcelona, pois vinha sendo utilizado frequentemente pelo técnico Ernesto Valverde, que agora prepara o time para encarar o Athletic Bilbao, neste domingo, fora de casa, pelo Espanhol. A equipe é a líder disparada da competição, com 50 pontos, seis à frente do vice-líder Atlético de Madrid.