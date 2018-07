Com lesão muscular, Bale deverá desfalcar o Real Madrid por duas semanas

Por causa do problema, sofrido já aos 28 minutos do primeiro tempo do duelo diante do time ucraniano, Bale desfalcará o Real por cerca de duas semanas. Inicialmente, ele ficará fora do confronto diante do Granada, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Bale, por sua vez, não foi o único jogador do Real que saiu lesionado da partida contra o Shakhtar. Os zagueiros Sergio Ramos e Varane também se machucaram e precisaram ser substituídos durante a partida. Capitão da equipe merengue, o primeiro deles sofreu uma luxação no ombro esquerdo depois de receber uma entrada dura do jogador ucraniano Stepanenko, que acabou expulso ao ser punido com o segundo cartão amarelo.

Ainda não está claro quando Sergio Ramos e Varane poderão ficar à disposição do técnico Rafa Benítez, pois o Real por enquanto apenas informou que as lesões dos atletas estão "pendentes de evolução". Já Bale, além de ser desfalque certo para este sábado, deve ficar fora dos jogos diante Athletic Bilbao e Málaga, que acontecem na próxima semana pelo Espanhol, assim como tem boas chances de não encarar o Malmo, no próximo dia 30, na Suécia, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O departamento médico do clube espera poder recuperar o galês a tempo de o jogador poder enfrentar o Atlético de Madrid, no clássico do próximo dia 4 de outubro, fora de casa, pela sétima rodada do Espanhol.