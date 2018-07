Com lesão muscular, De Rossi desfalca Roma por cerca de um mês

O volante Daniele De Rossi se tornou mais um problema para a Roma. O jogador da seleção italiana sofreu uma lesão muscular de grau 1 na panturrilha esquerda no último fim de semana, passou por exames médicos que comprovaram a gravidade da contusão e terá que ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

De Rossi se machucou na vitória da Roma por 2 a 0 sobre o Cagliari, no último domingo. Com o problema físico, ele perderá as partidas diante de Parma, Verona e Juventus, pelo Campeonato Italiano, além do duelo contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. O volante ainda se tornou dúvida na seleção italiana para as partidas contra Azerbaijão e Malta, em outubro, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

A lista de desfalques da Roma por lesões ficou ainda mais longa. Além de De Rossi, o time italiano não poderá contar nas próximas partidas com Juan Iturbe, Davide Astori, Kevin Strootman, Federico Balzaretti, Marco Borriello e o brasileiro Leandro Castán, todos fora por problemas físicos.