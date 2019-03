Com lesão muscular, Dembelé desfalcará Barcelona por até 4 semanas

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira que o atacante Ousmane Dembelé vai desfalcar o time por até um mês por causa de uma lesão muscular na perna esquerda. E essa previsão de afastamento coloca em dúvida a sua participação nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Dembelé entrou durante o segundo tempo da vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Lyon, quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da competição, no Camp Nou. E o francês marcou o último gol do fácil triunfo do seu time.

Nesta quinta-feira, o Barcelona explicou que os exames realizados por Dembelé sofreu uma ruptura muscular. E o clube apontou uma previsão de que o atacante vai precisar de três a quatro semanas para se recuperar.

Com isso, está em dúvida a sua participação pelo Barcelona no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que vai ser realizado em 9 ou 10 de abril e ainda tem adversário indefinido - será conhecido em sorteio marcado para esta sexta-feira.

A lesão de Dembelé deve abrir espaço para o brasileiro Philippe Coutinho tentar se consolidar novamente como titular do setor ofensivo do Barcelona. O francês disputou 35 jogos nesta temporada pelo time catalão, com 14 gols marcados, sendo três na Liga dos Campeões. Mas vinha em jejum até quarta-feira, tanto que seu gol anterior havia saído em 20 de janeiro, contra o Leganés, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona está entrando na fase final da temporada com chance de vencer as três competições que participa. Além da Liga dos Campeões, o time lidera o Campeonato Espanhol com sete pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético de Madrid. E vai enfrentar o Valencia na decisão da Copa do Rei, marcada para maio.