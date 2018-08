Com lesão muscular, Everton desfalca o Grêmio na Libertadores

O Grêmio terá uma baixa de peso para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante Everton, um dos principais jogadores da equipe na temporada, não se recuperou de uma lesão na coxa direita e será desfalque na partida na terça-feira contra o Estudiantes, em Quilmes, na Argentina.

O atacante, que vive grande fase e é o artilheiro da equipe nesta temporada, com 11 gols, sentiu o desconforto na última quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Na ocasião, o jogador foi substituído por Marinho.

O atacante era a principal dúvida mas não será o único da desfalque do time que treinou pela última vez nesta tarde, no CT Luiz Carvalho e embarcou rumo a Buenos Aires na noite deste domingo. O zagueiro Bressan também tem um problema muscular e ficará em Porto Alegre. Ele havia se recuperado do problema, mas voltou a sentir a coxa direita na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo.

As novidades ficam por conta de André, Marinho, Douglas e Pepê, três dos novos inscritos pelo clube na fase de mata-mata da Libertadores. Marinho e Pepê, além de Alisson, brigam justamente pela vaga deixada por Everton. Um dos três terá a difícil missão de substituir o atacante mais decisivo do time neste ano.

Sem Everton e Bressan, o técnico Renato Gaúcho deve escalar o Grêmio para o jogo na Argentina com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Kannemann, Pedro Geromel e Bruno Cortez; Cícero, Maicon, Ramiro, Luan e Alisson (Marinho); André.

O elenco realiza na segunda-feira de tarde o último trabalho antes da partida no centro de treinamento do Boca Juniors.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o jogo contra o Estudiantes:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Bruno Cortez, Léo Moura, Leonardo e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Kannemann, Pedro Geromel e Paulo Miranda.

Volantes: Cícero, Jailson, Maicon, Ramiro e Thaciano.

Meia: Douglas.

Atacantes: Alisson, André, Jael, Luan, Marinho e Pepê.