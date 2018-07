Com lesão muscular, Éverton vai desfalcar o Flamengo

O Flamengo sofreu uma baixa para os seus próximos compromissos no Campeonato Brasileiro. O clube confirmou através de um breve comunicado oficial que o meia-atacante Éverton sofreu uma lesão muscular no músculo adutor da coxa direita e agora iniciará tratamento fisioterápico para voltar a ficar à disposição do técnico Zé Ricardo.

Éverton se contundiu logo no início da derrota para o Internacional por 2 a 1, no último domingo, no Beira-Rio, sendo substituído aos 17 minutos do primeiro tempo. Agora, embora, o departamento médico não tenha apresentado os detalhes da gravidade da lesão, ele deverá ficar de fora da compromissos do time na reta final do Brasileirão.

Embora não seja titular absoluto do Flamengo, Everton é um jogador bastante utilizado por Zé Ricardo, tanto que entrou em campo em 26 das 31 rodadas do torneio, sendo titular em 22 desses compromissos do time carioca. Agora, assim como ocorreu no último domingo, deverá ser substituído por Fernandinho.

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo não tem compromissos nesse meio de semana. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Corinthians, pela 32ª rodada, no primeiro compromisso no Maracanã desde os Jogos Olímpicos do Rio.