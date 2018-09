Com lesão muscular, Fagner deve ser cortado da seleção brasileira

Exames realizados pelo departamento médico do Corinthians nesta sexta-feira mostraram que o lateral-direito Fagner tem uma lesão muscular na coxa esquerda. Com isso, ele deverá ser cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, dias 7 e 11, em Nova Jersey e Washington.

A CBF não confirma oficialmente o corte. O prazo de recuperação é de três a quatro semanas. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo Estado.

Suspenso pelo acúmulo de cartões do jogo do Corinthians deste sábado, contra o Atlético-MG, ele deve desfalcar o time também contra Ceará (5/9), Palmeiras, (9/9), pelo Brasileiro, além do primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, diante do Flamengo, (12/9).

Se o prazo de recuperação de três semanas for confirmado, ele deve perder também os jogos contra Sport (16) e Internacional (23). Ele seria dúvida também para o jogo de volta contra o Flamengo, dia 26.

Fagner foi substituído no final do jogo que eliminou o Corinthians da Libertadores na quarta-feira. “Senti um desconforto no tendão e fiquei com receio de ser algo pior, já estava me limitando, então preferi sair e deixar que alguém em melhor condição ajudasse o time”, afirmou o lateral na saída da partida.