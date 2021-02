Com lesão muscular, Gabriel Veron pode desfalcar o Palmeiras no Mundial de Clubes

A lesão muscular na coxa esquerda que impediu Gabriel Veron de disputar a final da Copa Libertadores também pode deixá-lo de fora do Mundial de Clubes, no Catar. Sob intenso trabalho do departamento médico do Palmeiras, o atacante não vai jogar a semifinal de domingo contra o Tigres, em Doha.

Verón será submetido a exames e neste sábado vai saber se terá condições de jogar uma eventual final da competição na quinta-feira. A Fifa permite que os clubes façam trocas na lista dos 23 jogadores inscritos até 24 horas antes da estreia. Desta forma, o prazo para o Palmeiras vence às 15h do dia anterior ao jogo.

Gabriel Verón não participou na quinta-feira do primeiro treino do Palmeiras no Catar. Renan, Esteves e Gabriel Silva são as opções do técnico Abel Ferreira, caso o atacante seja cortado. O elenco palmeirense volta a fazer treinos nesta sexta e sábado antes do confronto com o Tigres.

Breno Lopes, o autor do gol do título da Copa Libertadores, diante do Santos, não pode ser inscrito no Mundial de Clubes por ter sido contratado pelo Palmeiras após o período de transferências internacionais. Apesar disso, ele viajou com o grupo e integra os treinamentos.